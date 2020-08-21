Синоптики пообещали москвичам погожий летний день

Все в климатической норме

Жители столичного региона в последний рабочий день недели смогут насладиться мягкой летней погодой. В Москве 21 августа будет тепло и без осадков, обещают синоптики.

"Сегодня синоптическая ситуация обуславливается областью повышенного атмосферного давления, что сулит москвичам и жителям Подмосковья погожий летний денек с температурным фоном, соответствующим климатической норме августа", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По данным метеорологов, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 1-6 метра в секунду, атмосферное давление - 750 миллиметров ртутного столба. В городе переменная облачность, без осадков. Воздух в столице прогреется до плюс 23, а в Подмосковье – до 24 градусов тепла, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"