В Москве за сутки вылечились от коронавируса более тысячи человек

Всего выздоровевших более 202 тысяч

Число вылечившихся пациентов, у которых медики ранее диагностировали коронавирус, возросло в Москве еще на тысячу. Вылечившиеся жители столицы могут пополнить ряды доноров плазмы либо социальных волонтеров. Последние данные по ситуации с COVID-19 в столице озвучила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 160 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, достигло 202 727", - сообщила Ракова.

Заммэра напомнила, что донором плазмы может стать выздоровевший от коронавируса пациент в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также вылечившиеся могут в качестве волонтеров и помогать тем, кто лечится от COVID-19 на дому.

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