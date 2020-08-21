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Диетолог рассказала, как выбрать полезную и вкусную колбасу

09:56
  • пятница
  • 21 августа 2020

Состав и процедура приготовления могут сделать колбасу менее вредной

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что не только ингредиенты, но и способ приготовления колбасы оказывает значительное влияние на качество готового продукта. Врач объяснила, что действительно натуральная и полезная колбаса стоит больших денег, а то, что можно найти на магазинных полках, изобилует красителями, консервантами и усилителями вкуса.

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Что касается доступных колбас, то и среди них можно выбрать наименее вредные. "Копченая колбаса не подойдет, копчение повышает риски возникновения канцерогенов, там много технологических особенностей, которые влияют на конечную полезность продукта. Лучше выбрать колбасу типа бастурмы, которая сделаны методом прессования, сыровяленую колбасу", - рекомендовала Соломатина.

При выборе продукта диетолог посоветовала в первую очередь смотреть на состав: там должно быть мясо. Предпочтительнее колбасы с небольшим содержанием вкусовых добавок и не ярко-розового цвета, передает Радио Sputnik.

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