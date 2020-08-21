У государства попросили 7 миллионов на фильм о Тутберидзе

Минкульт пока не дал денег
Студия "Остров", которая планирует снять документальный фильм о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе, попросила у Министерства культуры 7 миллионов рублей.
"Картина пока не получила субсидию от Минкультуры России", - сообщили РБК в Минкульте.
Спортивная драма "Этери" расскажет о конкуренции между подопечными Тутберидзе, которые хотят попасть на Олимпийские игры.
Режиссером фильма станет Юлия Бобкова, которая снимала документальные ленты о конструкторе Михаиле Калашникове, писателе Александре Солженицыне и композиторе Олеге Каравайчуке.
Ожидается, что бюджет фильма составит 11 миллионов рублей.
Накануне стало известно, что Тутберидзе не знает о планах по созданию фильма о ней.
В июле Международный союз конькобежцев признал Этери Тутберидзе лучшим тренером мира по фигурному катанию. Она тренировала таких спортсменок, как Юлия Липницкая, Евгения Медведева и Алина Загитова.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"