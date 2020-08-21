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У государства попросили 7 миллионов на фильм о Тутберидзе

09:47
  • пятница
  • 21 августа 2020

Минкульт пока не дал денег

Студия "Остров", которая планирует снять документальный фильм о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе, попросила у Министерства культуры 7 миллионов рублей. 
Тутберидзе показала дочь на ходунках и с загипсованной ногой

"Картина пока не получила субсидию от Минкультуры России", - сообщили РБК в Минкульте. 

Спортивная драма "Этери" расскажет о конкуренции между подопечными Тутберидзе, которые хотят попасть на Олимпийские игры. 

Режиссером фильма станет Юлия Бобкова, которая снимала документальные ленты о конструкторе Михаиле Калашникове, писателе Александре Солженицыне и композиторе Олеге Каравайчуке. 

Ожидается, что бюджет фильма составит 11 миллионов рублей. 

Накануне стало известно, что Тутберидзе не знает о планах по созданию фильма о ней. 

В июле Международный союз конькобежцев признал Этери Тутберидзе лучшим тренером мира по фигурному катанию. Она тренировала таких спортсменок, как Юлия Липницкая, Евгения Медведева и Алина Загитова. 

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