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Россияне начали забирать свои деньги из банков

10:15
  • пятница
  • 21 августа 2020

Треть вкладчиков планирует закрыть депозит

Забрать депозит из банка планирует каждый третий вкладчик в России. При этом часть из них собираются направить эти средства на текущие расходы, показало исследование, проведенное компанией IDF Eurasia.
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"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - сказано в докладе.

На обеспечение текущих расходов планируют направить средства 17% опрошенных. Еще 47% респондентов хотели бы купить иностранную валюту, а 18% хотели бы вложить деньги в акции, облигации, покупку драгметаллов и недвижимости.

Ни при каких условиях не намерены снимать вклад 43% опрошенных. А 18% респондентов заявили, что примут решение, исходя из дальнейшего развития экономической ситуации.

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