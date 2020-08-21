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Тихановская обратилась к работникам белорусских предприятий

10:00
  • пятница
  • 21 августа 2020

Она призывает людей продолжать забастовки

Светлана Тихановская вновь записала видеообращение, в котором обратилась к работникам крупных белорусских предприятий. Экс-кандидат в президенты республики призвала рабочих не прекращать протестные акции, начавшиеся после объявления результатов выборов президента. Также она отметила сплоченность и единство населения страны.

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"Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", МТЗ, "ГродноАзота" и других предприятий, вы — символ новой свободной Белоруссии... Будущее Белоруссии, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки", - заявила Тихановская

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.

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