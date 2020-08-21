В России стартует прививочная кампания против гриппа

Cделать прививку в этом году особенно важно, отмечают эксперты

В России начинается прививочная кампания от гриппа. Все регионы получат большую часть вакцины до конца месяца. Препарат уже доставили в 19 субъектов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Сейчас сделать прививку особенно важно. В этом году ожидается появление нескольких новых штаммов инфекции. Ситуацию осложняет и коронавирус.

Использование антисептиков, ношение маски, социальная дистанция, - все, к чему мы привыкли, борясь с коронавирусной инфекцией, по-прежнему актуально. Но против гриппа есть одно средство, надежнее мытья рук. Профилактическая прививка.

Эффективный и проверенный временем способ защиты от заболевания, которое коварно осложнениями и тяжестью процесса. Не зря прививку против гриппа ежегодно делают миллионы людей.

"Точно доказано, что вакцинация - с одной стороны - снижает риск заболеть гриппом. Да, не на 100%, но снижает. Но вакцинация от гриппа предупреждает развитие тяжёлых форм заболевания и смертельных исходов", - рассказал и.о. директора НИИ гриппа имени А.А.Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Бесспорно, легче предупредить, чем лечить. Учитывая присутствие коронавирусной инфекции, прививочная кампания - 2020 стартует раньше обычного, передает "ТВ Центр".

Чтобы успел выработаться иммунитет, организму нужно как минимум 2 недели. Почему прививаться нужно именно сейчас - есть и другой убедительный аргумент. Нынешней осенью в Россию и другие страны Северного полушария придут штаммы вируса гриппа типов А и В. Но три из них будут новыми.

"Ведётся круглогодичный анализ тех возбудителей, которые циркулируют в мире. На основе этих наблюдений ВОЗ делает прогноз. Ежегодно в феврале объявляет новые штаммы для вакцин, производители вакцин их используют и нарабатывают новые вакцины. С сентября все страны применяют новые вакцины, практически одинаковые. Поскольку во всех них содержатся одни и те же вакцинные штаммы против вируса гриппа", - отметил Лиознов.

От этих разновидностей вируса население страны еще не прививалось. Это грозит тем, что сезонная вспышка гриппа может оказаться серьезной. Именно поэтому прививочную кампанию против гриппа решено начать раньше. В группе риска - те, кто имеет хронические заболевания, дети, беременные женщины, пожилые люди. Пневмония, миокардит, менингит - только немногие осложнения, которые могут развиться на фоне гриппа даже у физически здоровых людей.

"Я сама много лет делаю прививки, еще со спорта. Могу сказать, что практически не болела. Но даже если вдруг было какое-то недомогание, оно проходило в легчайшей форме. Сейчас начинается вакцинация в ближайшее время, и я, конечно, пойду и сделаю. И детей своих тоже отведу сделать", - говорит олимпийская чемпионка Светлана Журова.

В пользу такого решения говорит и мнение, высказанное учёными - новая квадривалентная вакцина от гриппа может косвенно защитить от коронавирусной инфекции.

Значит, заболев коронавирусом, человек перенесет его в лёгкой форме. Конечно, если заблаговременно сделает прививку от гриппа. Для удобства прививочные пункты будут организованы в поликлиниках по месту жительства, пункты вакцинации будут и у метро. Маски и перчатки как дополнительный фактор защиты помогут.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.

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