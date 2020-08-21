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"Казним Ефремова и всё": адвокат актера заявил отвод судье

11:40
  • пятница
  • 21 августа 2020

Мнение защиты поддержал и сам актер

В Пресненском суде Москвы в пятницу новое заседание по делу Михаила Ефремова началось со скандала. Адвокат потерпевшей стороны обвинил судью в предвзятости и заявил ей отвод. Среди претензий - отказ провести дополнительные экспертизы, передает "ТВ Центр".
Пашаев пообещал назвать "известного человека", управлявшего машиной Ефремова

По словам Пашаева, судья заинтересована в исходе дела, мнение защиты поддержал и Ефремов. Накануне суд отказался дать дополнительное время на доставку второго ключевого свидетеля. И в итоге сегодня он не выступит. Показания мужчина хотел давать по видеосвязи из Анапы. Он должен подтвердить версию защиты - о том, что Ефремов в момент аварии был на пассажирском сидении. Эта информация лишь удивила представителей потерпевшей стороны. Как и предложение, высказанное накануне - провести экспертизу автомобиля Захарова.

"Уважаемый суд, давайте тогда казним его и всё. Мне Ефремов говорит, давай закончим это шоу, пусть выносят приговор. Мы не можем в таком составе рассматривать дело. Ради дела, ради совести", - возмутился Пашаев.

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