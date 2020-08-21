Предприятия работают в обычном режиме

Ситуация в Белоруссии практически нормализована. Такое заявление минувшим вечером сделал премьер-министр республики. Многие предприятия уже работают в штатном режиме. Хотя оппозиция вновь призывает к забастовкам. Все больше людей осознает: пойти на поводу кукловодов - значит разрушить экономику страны.

Сторонники Лукашенко поддерживают своего лидера, размахивая государственным флагами. У оппозиции на протестные акции приходит всё меньше народу. Вот и накануне - никаких усиленных нарядов милиции. Хотя движение транспорта перекрыли - в целях безопасности. Десяток иностранных репортеров, с удивлением наблюдающих за танцами, а не за погромами и драками с силовиками.

Впрочем, это только внешняя сторона мирных протестов оппозиции. Власти утверждают, что на чиновников госадминистраций идет мощное давление. Например, в Гродно через соцсети неизвестные призывают к забастовкам учителей и военных. Все чаще в мессенджерах угрожают расправой милиционерам и их семьям.

Ну а находящаяся в Литве Светлана Тихановская призывает расширять географию протестов и забастовок по всей стране. То есть, по сути, уничтожить экономику государства. Видимо, так сильно вдохновила поддержка Европы и обещанные ЕС деньги.

Но тут оппозиционеры, выступая от имени всей страны, кажется поторопились. Официальные власти заявляют - ситуация в Белоруссии постепенно нормализуется. Все предприятия работают в обычном режиме. И большинство сотрудников не горят желанием бастовать, понимая, как это отразится на них самих и их семьях.

По словам главы правительства Романа Головченко, из 650 тысяч человек, занятых на производствах, сегодня не вышли на работу всего около 500. Большинство категорически против полной остановки заводов и фабрик. К прежнему графику вернулись Минский тракторный, автогиганты МАЗ и БелАЗ, отраслевой "Беларуськалий".

"Наши конкуренты, в том числе и из Европы, очень заинтересованы в том, чтобы белорусская промышленность остановилась, за рынки воюют, я вам говорил, моментально подскочили акции канадских производителей калия, то есть они только на фактах двух дней, на волне эмоций, заработали деньги, по-моему, здесь все очевидно", - отметил Головченко.

Следственный комитет Белоруссии, как и обещал, по фактам публичных призывов к захвату государственной власти завел уголовные дела. Как минимум двое лидеров оппозиции уже вызваны на допросы в прокуратуру.

За организаторов беспорядков вступились в США. "Мы призываем белорусское правительство активно взаимодействовать с обществом, в том числе через недавно созданный координационный совет - это то, что требует белорусский народ во имя успешной Белоруссии", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

При этом Помпео пытается показать, что ни о каком вмешательстве во внутренние дела Белоруссии и речи не идёт. Словно забыв только что сказанное, заявляет о поддержке суверенитета и целостности страны, о праве граждан выбирать президента без внешнего давления.

Европейские лидеры по итогам экстренного саммита в Брюсселе также делали весьма противоречивые заявления. С одной стороны, вроде и не вмешиваются, но упорно слышат только то, чего хочет оппозиция. И к диалогу с ней даже готовы привлечь Россию.

Однако в Кремле не раз заявляли: проблемы в Белоруссии должны решать сами белорусы, опираясь на мнение граждан и закон. А любое вмешательство в конфликт, тем более в его разгар, недопустимо и контрпродуктивно.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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