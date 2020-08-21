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Европа отказала США в праве требовать возвращения санкций против Ирана

12:01
  • пятница
  • 21 августа 2020

Вашингтон вышел из ядерной сделки

Соединённые Штаты выступили против экстренного заседания Совбеза ООН по обсуждению их антииранской инициативы. Созвать его предлагала Россия. Вашингтон настаивает на возвращении международных санкций в отношении Исламской Республики. Однако Москва, Пекин и даже европейские партнёры США единодушны - после того, как Америка вышла соглашения по Ирану, любые требования Белого дома не имеют юридической силы.
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Когда привычный язык ультиматумов даёт сбой, убеждать в своей правоте приходится исключительно агрессивной риторикой. Тактика "удушения авторитетом" для США - не в новинку. Если уж Белый дом решил действовать строго и наказывать всех непослушных санкциями - так тому и быть. Госсекретарь Майк Помпео, к примеру, накануне посетил штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Личное присутствие явно должно было быть рассмотрено как великая честь. На кону - вероятность, что Совбез всё же даст санкциям в отношении Ирана зелёный свет.

"Несколько минут назад я передал письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза, что США инициируют восстановление всех санкций против Ирана. Этот процесс приведет к тому, что санкции вступят в силу спустя 30 дней с сегодняшнего дня.  Наше сообщение очень простое. Соединенные Штаты Америки никогда не позволят крупнейшему в мире государственному спонсору терроризма свободно покупать и продавать самолеты, танки, ракеты и другие виды обычного оружия", - заявил Помпео.

Столь громкие заявления, логично было бы услышать от стран-участниц ядерной сделки. А вот Соединённые Штаты - стоит напомнить, из договора вышли, причём по собственному желанию. Тогда - два года назад - президент Трамп обвинил Исламскую республику чуть ли не территорией средоточия всего плохого и бонусом обложил страну санкциями. Поговорка: после драки кулаками не машут - Белому дому явно не знакома. Об этом Вашингтону аккуратно намекнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Тегеран уверен, что Совет Безопасности всё же отвергнет ультимативное предложение США.

Франция, Германия и Великобритания не поддержали инициативу США восстановить санкции против Ирана и по-прежнему привержены ядерному соглашению. Об этом главы МИД этих стран заявили в совместном коммюнике. Они также добавили, что любые спорные моменты нужно решать путем диалога, а не давления и шантажа. За справедливое и правильное применение резолюций Совбеза выступил и наш постоянный представитель Василий Небензя.

"О возвращении санкций речи быть не может. Инициировать этот процесс может лишь страна, которая является участницей Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану. А США таковой не являются. Все члены Совета безопасности ознакомлены с меморандумом, который они неофициально распространили. Они представили свои аргументы – почему они считают, что имеют на это право. Но мы считаем, что эти доводы не верны. И чётко обозначим недостатки их позиции", - сказал он.

Россия требует провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за требований США по санкциям против Ирана.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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