Европа отказала США в праве требовать возвращения санкций против Ирана

Вашингтон вышел из ядерной сделки

Соединённые Штаты выступили против экстренного заседания Совбеза ООН по обсуждению их антииранской инициативы. Созвать его предлагала Россия. Вашингтон настаивает на возвращении международных санкций в отношении Исламской Республики. Однако Москва, Пекин и даже европейские партнёры США единодушны - после того, как Америка вышла соглашения по Ирану, любые требования Белого дома не имеют юридической силы.

Когда привычный язык ультиматумов даёт сбой, убеждать в своей правоте приходится исключительно агрессивной риторикой. Тактика "удушения авторитетом" для США - не в новинку. Если уж Белый дом решил действовать строго и наказывать всех непослушных санкциями - так тому и быть. Госсекретарь Майк Помпео, к примеру, накануне посетил штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Личное присутствие явно должно было быть рассмотрено как великая честь. На кону - вероятность, что Совбез всё же даст санкциям в отношении Ирана зелёный свет.

"Несколько минут назад я передал письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза, что США инициируют восстановление всех санкций против Ирана. Этот процесс приведет к тому, что санкции вступят в силу спустя 30 дней с сегодняшнего дня. Наше сообщение очень простое. Соединенные Штаты Америки никогда не позволят крупнейшему в мире государственному спонсору терроризма свободно покупать и продавать самолеты, танки, ракеты и другие виды обычного оружия", - заявил Помпео.

Столь громкие заявления, логично было бы услышать от стран-участниц ядерной сделки. А вот Соединённые Штаты - стоит напомнить, из договора вышли, причём по собственному желанию. Тогда - два года назад - президент Трамп обвинил Исламскую республику чуть ли не территорией средоточия всего плохого и бонусом обложил страну санкциями. Поговорка: после драки кулаками не машут - Белому дому явно не знакома. Об этом Вашингтону аккуратно намекнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Тегеран уверен, что Совет Безопасности всё же отвергнет ультимативное предложение США.

Франция, Германия и Великобритания не поддержали инициативу США восстановить санкции против Ирана и по-прежнему привержены ядерному соглашению. Об этом главы МИД этих стран заявили в совместном коммюнике. Они также добавили, что любые спорные моменты нужно решать путем диалога, а не давления и шантажа. За справедливое и правильное применение резолюций Совбеза выступил и наш постоянный представитель Василий Небензя.

"О возвращении санкций речи быть не может. Инициировать этот процесс может лишь страна, которая является участницей Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану. А США таковой не являются. Все члены Совета безопасности ознакомлены с меморандумом, который они неофициально распространили. Они представили свои аргументы – почему они считают, что имеют на это право. Но мы считаем, что эти доводы не верны. И чётко обозначим недостатки их позиции", - сказал он.

Россия требует провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за требований США по санкциям против Ирана.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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