Петербургские ученые передали Сирии 3D-модель древней Пальмиры

Благодаря ей город смогут изучать археологи, архитекторы и историки

Десятки тысяч фотоснимков и четыре года кропотливой работы. Российские учёные из Санкт-Петербурга создали и передали Сирии уникальную 3D-модель древней Пальмиры. Это самая точная и детальная цифровая копия античного города. Она даёт специалистам возможность не только изучить памятник архитектуры, но и восстановить его.

То, что старинная Пальмира все-таки осталась хотя бы на этих снимках — просто невероятное везение, говорят ученые. Экспедиция по созданию 3D модели стартовала 4 года назад — после первых атак террористов. 27 марта 2016-го, когда сирийская армия при поддержке российских ВКС освободила город, в Сирию срочно вылетели петербургские археологи. Уничтожение сирийской Пальмиры они восприняли как личную трагедию - ведь основные архитектурные шедевры города на Неве родом оттуда.

Итальянский зодчий Карл Росси, проектируя арку Главного штаба, одну из самых красивых достопримечательностей Санкт-Петербурга, изучал именно чертежи сирийской Пальмиры.

Из первой экспедиции археологи привезли 20 тысяч снимков древней части города. Оказалось — исторических. В январе 2017 года Пальмиру повторно захватили боевики. Они взорвали центральную часть амфитеатра. Потом было еще два десанта ученых и еще тысячи фотографий. Участникам экспедиции удалось изучить, как именно распались после подрывов фрагменты старинных строений - Храма Баал-Шамина, Триумфальной арки, храма Бэлы.

Тщательно отсканированные 20 квадратных километров территории. Более 60 тысяч снимков - с воздуха и с земли. Облако точек в трехмерной системе координат - более 7 миллионов. Это точнее, чем видит человеческий глаз и детальнее самого близкого снимка из космоса. Модель настолько подробная, что позволяет различить следы грабительских раскопок, которыми занимались боевики — это отметили даже сирийские этнографы.

Созданная петербургскими учеными детальная 3D модель — это не просто снимки на память. Это инструмент, с помощью которого утерянный город смогут изучать археологи, архитекторы, историки со всего мира.

По правилам, действующим на данный момент в ЮНЭСКО, объекты степени уничтожения, равной сирийской Пальмире, восстановлению не подлежат. Но ученые из Петербурга надеются, что эта первая в мире цифровая карта утерянного шедевра древней архитектуры позволит не только сохранить память о нем - но и задуматься о возможности воссоздания. А пока уникальная 3D-модель Пальмиры доступна в интернете, бесплатно, всем желающим.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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