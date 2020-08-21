В Венеции отказались "топить" город по совету американцев

Ученые из США рекомендовали перестать спасать уязвимый город

Американские исследователи предложили возможность оставить в первоначальном виде некоторые культурные места и объекта, которые приходится "отвоевывать" у природы. Своим мнением по этому вопросу поделилась венецианский гид и вице-президент ассоциации "Площадь Сан-Марко" Катерина Сопрадасси. Она отметила, что лагуна, в которой разместилась Венеция, появилась именно благодаря природным изменениям.

"Тогда им надо дать утонуть Нью-Йорку или Калифорнии, и мы о них будем помнить только по их песенкам, потому что своей истории у них нет. Не знаю, отдают ли они себе отчет в том, что говорят. Нельзя говорить о трате ресурсов, когда речь о каком-либо городе искусств: это означает разрушить историю", - возмутилась Сопрадасси.

Что касается властей города, то и они согласны с позицией женщины, передает РИА Новости. Член венецианского правительства Симоне Вентурини назвал "немного рискованным" подход американцев.

"Человеческое наследие выходит за пределы экономической ценности. Оно напоминает нам, кто мы есть и кем мы были. Венеция в этом году празднует 1600 лет с основания, и даже сейчас она говорит с миром на языке свой красоты и культурного богатства", - отметил чиновник. Он добавил, что человечество должно сохранять свое культурное наследие и заботиться о нем.

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