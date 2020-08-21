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Сергунина: в Москве выберут лучшие авторские маршруты по городу

10:08
  • пятница
  • 21 августа 2020

Проголосовать могут сами москвичи

Жители столицы выберут авторские маршруты по городу. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Онлайн-голосование началось на сайте общегородского туристического конкурса "Маршруты по Москве".

"Всего горожане прислали на конкурс больше 260 авторских маршрутов, включая тематические - литературные, исторические и другие. 86 из них эксперты выбрали для онлайн-голосования", - сказала Сергунина.

Участники мероприятия определят троих победителей, еще 12 лучших конкурсантов назовет жюри. Проголосовать за понравившиеся варианты можно до 1 сентября.

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