Раскрыта причина повторного заражения коронавирусом

Ученые изучили органы умерших пациентов

Сотрудники Массачусетской больницы общего профиля в США узнали, почему люди заражаются коронавирусом повторно.

Специалисты исследовали селезенку и лимфатические узлы умерших пациентов с COVID-19. Как оказалось, в их органах отсутствуют герминативные центры, которые обеспечивают устойчивый иммунитет.

На месте герминативных центров исследователи обнаружили огромное количество сигнальных молекул - цитокинов TNF. Они вырабатываются при тяжелом течении COVID-19.

"Специалисты пришли к выводу, что в этом случае некоторые выздоровевшие люди могут через несколько месяцев снова заразиться SARS-CoV-2 и не один раз", - пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Cell.

По последним данным, свыше 22 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом, более 797 тысяч скончались.

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