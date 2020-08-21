Еще 4870 заболевших коронавирусом выявили в России за сутки

Выздоровели 5817 человек

В России за минувшие сутки выявили 4870 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 946976.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 690. В Подмосковье заболел еще 151 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 90 человек с коронавирусом. Из них 12 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 16189 человек.

Вылечились от коронавируса 5817 человек, в том числе в Москве - 1160. Общее число выздоровевших достигло 761330.

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