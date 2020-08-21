Германия назвала "верхом наглости" угрозы США "Северному потоку-2"

ФРГ должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать

Власти немецких городов Засниц и Мукран назвали протвозаконными угрозы Вашингтона в отношении участников строительства "Северного потока-2". Вблизи этих портов находится конечная точка газопровода. По словам бургомистра Засница Франка Крахта, действия США – это "верх наглости".

"Первая наглость", по словам Крахта - это американские санкции против компаний, чьи суда занимались укладкой труб газопровода. "Вторая наглость — это угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с "Северным потоком", а также отдельных сотрудников этих компаний", — заявил бургомистр в интервью Sueddeutsche Zeitung.

Порт Зассница на 90% принадлежит городу, а на 10% — федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Мэр Зассница Франк Крахт, в силу занимаемой должности, является его совладельцем, отмечает издание.

"Это уже совершенно не смешно и противозаконно — говорю вам как юрист", — поддержал коллегу адвокат по образованию, мэр коммуны Лубмин Аксель Фогт.

Письмо за подписью американских сенаторов-республиканцев Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона в Германии получили 5 августа. Его авторы предупредили членов советов директоров, совладельцев и сотрудников паромных портов Зассница и Мукрана о риске "сокрушительных правовых и экономических санкций", которые последуют, если они будут оказывать содействие строящим газопровод российским судам.

"Если вы продолжите поставлять товары и оказывать услуги и иное содействие проекту "Северный поток — 2", вы сделаете невозможным финансовое выживание ваших предприятий", - угрожают сенаторы. Мэр Зассница, в свою очередь, заявил журналистам: Германия должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать.

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