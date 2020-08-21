ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Германия назвала "верхом наглости" угрозы США "Северному потоку-2"

10:46
  • пятница
  • 21 августа 2020

ФРГ должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать

Власти немецких городов Засниц и Мукран назвали протвозаконными угрозы Вашингтона в отношении участников строительства "Северного потока-2". Вблизи этих портов находится конечная точка газопровода. По словам бургомистра Засница Франка Крахта, действия США – это "верх наглости".
Способное достроить "Северный поток-2" судно вошло в воды Дании

"Первая наглость", по словам Крахта - это американские санкции против компаний, чьи суда занимались укладкой труб газопровода. "Вторая наглость — это угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с "Северным потоком", а также отдельных сотрудников этих компаний", — заявил бургомистр в интервью Sueddeutsche Zeitung.

Порт Зассница на 90% принадлежит городу, а на 10% — федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Мэр Зассница Франк Крахт, в силу занимаемой должности, является его совладельцем, отмечает издание.

"Это уже совершенно не смешно и противозаконно — говорю вам как юрист", — поддержал коллегу адвокат по образованию, мэр коммуны Лубмин Аксель Фогт.

Письмо за подписью американских сенаторов-республиканцев Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона в Германии получили 5 августа. Его авторы предупредили членов советов директоров, совладельцев и сотрудников паромных портов Зассница и Мукрана о риске "сокрушительных правовых и экономических санкций", которые последуют, если они будут оказывать содействие строящим газопровод российским судам.

"Если вы продолжите поставлять товары и оказывать услуги и иное содействие проекту "Северный поток — 2", вы сделаете невозможным финансовое выживание ваших предприятий", - угрожают сенаторы. Мэр Зассница, в свою очередь, заявил журналистам: Германия должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство газопровода "Северный поток"
Строительство газопровода "Северный поток"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.