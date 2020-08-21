Эксперт назвал высококачественные российские вина

Все зависит от года урожая

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал, что вина из винограда урожаев 2012 и 2014 годов считаются удачными.

"Винные эксперты называют более удачными 2012 и 2014 годы - вин этих лет на рынке не так много, но красные сорта до сих пор показывают хорошие потребительские качества", - цитирует Лоевского РИА Новости.

По его словам, 2020 год, несмотря на засушливость климата, тоже может стать удачным для российского виноделия. Это произойдет в том случае, если в августе не случится сильной жары, а осенью - продолжительных дождей.

Илья Лоевский считает, что в России немало качественного вина, которое может храниться длительное время и представлять ценность для знатоков. Коллекционеров российских вин с каждым годом будет все больше и больше, уверен он.

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