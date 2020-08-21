ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи опровергли версию об отравлении Навального

10:56
  • пятница
  • 21 августа 2020

Диагноз установлен

Омские врачи не считают, что Алексей Навальный был отравлен. Исследования не выявили в анализах оппозиционера следов ядов, заявил заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи Анатолий Калиниченко.

"Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - сказал Калиниченко, слова которого приводит ТАСС.

По словам главврача больницы, диагноз уже установлен, но назвать его он отказался, сославшись на медицинскую тайну. Осложнения у Навального обусловлены этим диагнозом, подчеркнул Калиниченко.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, и оппозиционера госпитализировали. Он находится в коме на аппарате ИВЛ.

Накануне стало известно, что Франция и Германия готовы принять Алексея Навального на лечение. За ним уже прибыл спецборт. Однако российские врачи пока отказали в перевозке оппозиционера, сославшись на его нестабильное состояние.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Алексей Навальный
Алексей Навальный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.