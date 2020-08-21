Врачи опровергли версию об отравлении Навального

Диагноз установлен

Омские врачи не считают, что Алексей Навальный был отравлен. Исследования не выявили в анализах оппозиционера следов ядов, заявил заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи Анатолий Калиниченко.

"Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - сказал Калиниченко, слова которого приводит ТАСС.

По словам главврача больницы, диагноз уже установлен, но назвать его он отказался, сославшись на медицинскую тайну. Осложнения у Навального обусловлены этим диагнозом, подчеркнул Калиниченко.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, и оппозиционера госпитализировали. Он находится в коме на аппарате ИВЛ.

Накануне стало известно, что Франция и Германия готовы принять Алексея Навального на лечение. За ним уже прибыл спецборт. Однако российские врачи пока отказали в перевозке оппозиционера, сославшись на его нестабильное состояние.

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