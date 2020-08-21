Сергунина: Получившие гранты НКО помогли более чем 400 тыс. москвичей

В столице идет прием заявок на конкурс грантов для НКО

Получившие гранты некоммерческие организации помогли более чем 400 тыс. москвичей, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Поддержка была оказана в рамках социальных проектов, которые победили в конкурсе грантов мэра Москвы в прошлом году. На реализацию полезных инициатив выделено 400 миллионов рублей.

"Город поддерживает социально ориентированные НКО на постоянной основе. Мы стараемся создать все условия для реализации их инициатив. Ежегодно вручаются гранты Мэра. В прошлом году на конкурс поступило 670 заявок. 234 проекта были отмечены грантами", - сказала Наталья Сергунина.

В номинациях "Молодежь Москвы" и "Семья и дети" победили 92 программы. Так, в 20 детских садах был реализован проект "Школа юного пешехода" общественной организации "Здоровая нация". Частью этого проекта стали также встречи, на которых свою квалификацию смогли повысить 150 педагогов, 50 студентов Московского педагогического государственного университета и вузов в сфере дорожной безопасности.

В номинации "Молодежь Москвы" победу одержала школа "Морозко", которая ежегодно проводит культурные, спортивные и образовательные мероприятия для детей и молодежи от пяти до 20 лет. В номинации "Формирование полезной и безопасной интернет-среды" грант, в частности, получил фонд "Национальные ресурсы образования". Он подготовил проект "Digital-квесты для подростков: безопасность в сети и первая профессия".

Отмечается, что для участия в конкурсе грантов в этом году необходимо подать заявку до 28 августа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"