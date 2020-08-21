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Онколог установил связь между раком и восприятием жизни

11:41
  • пятница
  • 21 августа 2020

Счастливые болеют реже

Врач-онколог Иван Карасев заявил, что рак боится счастливых людей. По его наблюдениям, пессимисты чаще страдают от онкологических заболеваний, чем оптимисты. 
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"Открытые люди, люди, которые испытывают положительные эмоции, общительные, которые позитивно смотрят на вещи и мир, на мой взгляд, они существенно меньше болеют, нежели чем закрытые, агрессивно настроенные, неудовлетворенные жизнью", - сказал Карасев в интервью, опубликованном на его странице в Instagram. 

По словам онколога, люди, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом и правильно питаются, меньше других подвержены онкологическим заболеваниям. 

При этом Иван Карасев не смог назвать одну-единственную причину появления рака. Факторов, увеличивающих риск возникновения болезни, много: это и наследственность, и образ жизни, и хронические заболевания, и стресс, и неправильное питание. 

Ранее онколог Константин Титов перечислил органы, которые чаще всего поражает рак. Речь идет о легких, молочной железе, коже, толстой и прямой кишке, а также о предстательной железе.

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