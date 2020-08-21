Онколог установил связь между раком и восприятием жизни

Счастливые болеют реже

Врач-онколог Иван Карасев заявил, что рак боится счастливых людей. По его наблюдениям, пессимисты чаще страдают от онкологических заболеваний, чем оптимисты.

"Открытые люди, люди, которые испытывают положительные эмоции, общительные, которые позитивно смотрят на вещи и мир, на мой взгляд, они существенно меньше болеют, нежели чем закрытые, агрессивно настроенные, неудовлетворенные жизнью", - сказал Карасев в интервью, опубликованном на его странице в Instagram.

По словам онколога, люди, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом и правильно питаются, меньше других подвержены онкологическим заболеваниям.

При этом Иван Карасев не смог назвать одну-единственную причину появления рака. Факторов, увеличивающих риск возникновения болезни, много: это и наследственность, и образ жизни, и хронические заболевания, и стресс, и неправильное питание.

Ранее онколог Константин Титов перечислил органы, которые чаще всего поражает рак. Речь идет о легких, молочной железе, коже, толстой и прямой кишке, а также о предстательной железе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"