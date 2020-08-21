Озвучены три способа повысить давление без лекарств

Нужно немного подкорректировать рацион

Врач Сергей Агапкин перечислил три простых и доступных способа, которые помогают поднять артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Для начала медик рекомендовал людям с гипертонией увеличить количество потребляемой за сутки воды.

"Посчитайте, какое количество воды вы выпиваете за день в течение дня и увеличьте его в полтора раза", - сказал Агапкин. Также он посоветовал ввести в рацион немного соленых продуктов и пару чашек кофе. "Соль будет задерживать жидкость и увеличивать давление, а кофеин – стимулировать тонус кровеносных сосудов", - объяснил рекомендацию Агапкин.

Третьим пунктом оказались регулярные занятия с кистевым эспандером, передает Россия1. Оказывается, что благодаря таким незамысловатым упражнениям можно легко поднять давление. Врач отметил, что заниматься нужно каждый день не менее пяти минут. В результате улучшается кровоток и нормализуется общее самочувствие.

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