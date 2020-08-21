Роспотребнадзор объявил сроки завершения испытаний вакцины от коронавируса

Все добровольцы чувствуют себя хорошо

Клинические исследования вакцины против коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии "Вектор", завершатся в сентябре. У добровольцев, участвующих в испытании, не отмечено никаких побочных реакций, они чувствуют себя хорошо.

"В настоящее время первую прививку получили 57 добровольцев и 43 получили плацебо. Шесть добровольцев отмечали появление болезненности в месте укола. Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1-2 суток)", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что иммунный ответ при применении препарата "ЭпиВакКорона" вырабатывается после двукратной инъекции с интервалом в две-три недели. Пока что только один доброволец получил вакцину дважды. Завершатся клинические исследования в сентябре.

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