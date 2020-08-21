ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор объявил сроки завершения испытаний вакцины от коронавируса

11:23
  • пятница
  • 21 августа 2020

Все добровольцы чувствуют себя хорошо

Клинические исследования вакцины против коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии "Вектор", завершатся в сентябре. У добровольцев, участвующих в испытании, не отмечено никаких побочных реакций, они чувствуют себя хорошо.
Врач рассказал, чем грозит неправильная вакцинация от COVID-19

"В настоящее время первую прививку получили 57 добровольцев и 43 получили плацебо. Шесть добровольцев отмечали появление болезненности в месте укола. Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1-2 суток)", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что иммунный ответ при применении препарата "ЭпиВакКорона" вырабатывается после двукратной инъекции с интервалом в две-три недели. Пока что только один доброволец получил вакцину дважды. Завершатся клинические исследования в сентябре.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Производство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.