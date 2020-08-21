Отдыхающие превратили море в Анапе в "зеленую кашу"

Скопление туристов вызвало бурный рост водорослей

"Позеленение" моря в районе Анапы – процесс локальный, на общую экосистему Черного моря почти не влияет, заявили специалисты. Экологи прокомментировали появившиеся в соцсетях снимки: резкий наплыв отдыхающих спровоцировал бурный рост водорослей, из-за которого вода превратилась, по словам туристов, в "зеленую кашу".

"Всплеск цветения в этом году связан со взрывным поступлением органики - продуктов жизнедеятельности людей", - пояснил ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян. По словам биолога, зеленый цвет воды и хлопья, плавающие в море, - это водоросли ульва и кладофора. Они всегда присутствуют в море в районе Анапы, однако не в таком количестве.

Эксперт отметил, что, если в предыдущие годы курортный сезон длился с мая по октябрь, то в этом году он начался только в середине июля из-за ситуации с COVID-19. В результате – большое скопление отдыхающих, которое, на фоне проблем с очистными сооружениями, и спровоцировало рост водорослей. Процесс этот локальный, на экосистеме Черного моря отражается очень опосредовано, приводит слова Степаньяна РИА Новости.

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