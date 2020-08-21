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Друг Легкоступовой назвал виновного в смерти певицы

11:53
  • пятница
  • 21 августа 2020

Царикати считает, что к гибели певицы причастен ее муж

Близкий друг певицы Валентины Легкоступовой Феликс Царикати рассказал свою точку зрения относительно смерти артистки. По мнению заслуженного артиста России, третий муж звезды Юрий Фирсов напрямую связан с преждевременной кончиной 54-летней исполнительницы.
Валентина Легкоступова умерла в столичной клинике

Царикати высказал уверенность в том, что Фирсов "абсолютно" причастен к смерти Легкоступовой. Также артист рассказал о предыдущих браках артистки, передает "Вечерняя Москва".

"Мы с ней очень близкие были. Простите… Она всегда была счастливым человеком. Ее любил первый муж, второй. А этот откуда взялся? Ни баба, ни мужик, вообще непонятно", - сказал Царикати.

Певица Валетнина Легкоступова умерла 14 августа на 55 году жизни, незадолго до смерти она попала в больницу с отеком мозга. Женщина провела в коме несколько дней, после чего скончалась. Похороны Легкоступовой состоялись 20 августа на Троекуровском кладбище в столице. На церемонии прощания присутствовали родные и близкие певицы, а также ее поклонники.

 

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