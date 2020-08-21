Лидеры белорусской оппозиции явились на допрос в СК

Журналистов они предупредили о "затишье перед бурей"

Лидеры белорусской оппозиции дают показания в Следственном комитете. На допрос вызваны члены президиума Координационного совета Максим Знак и Сергей Дылевский. Перед допросом они подтвердили журналистам, что после возбуждения уголовного дела о захвате власти несколько человек покинули организацию.

Дылевский, отвечая на вопросы представителей СМИЮ заявил, что возбуждение дела было ожидаемым, и намерения отступать у него нет. Представитель стачкома Минского тракторного завода сообщил, что на предприятии работают все цеха. Однако, по его словам, это "затишье перед бурей".

Координационный совет был создан 14 августа по инициативе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Результаты голосования на президентских выборах – победу Александра Лукашенко – они не признала. 20 августа генпрокуратура Белоруссии по факту создания совета возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти, передает ТАСС.

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