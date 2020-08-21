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Эксперт прокомментировал призывы Тихановской

12:03
  • пятница
  • 21 августа 2020

Продолжение забастовок грозит Белоруссии крахом экономики

Экс-кандидат на пост главы Белоруссии Светлана Тихановская призвала белорусских рабочих продолжать забастовки. Эксперт Василий Колташов оценил ее призывы. Он отметил, что Тихановская не может не осознавать последствия своих слов.
Тихановская обратилась к работникам белорусских предприятий

Специалист подчеркнул, что продолжение протестных акций и забастовок грозит республике экономическими проблемами и даже ликвидацией части предприятий, у которых и в обычное время не все гладко с финансированием. Он отметил, что в сложившейся ситуации Тихановская в первую очередь преследует собственные цели, передает Радио Sputnik.

"Все эти забастовки ставят на грань существования всю модель белорусской экономики... Но у Тихановской – политические цели: ей необходимо, чтобы экономика в целом встала, власть перешла к прозападным силам и была одобрена Евросоюзом и США. Поэтому она заинтересована в том, чтобы забастовки нарастали. Тихановская не интересуется вопросом, что будет с рабочими.… Для Запада очевидны ставки, потери белорусской экономики для него не важны, их никто в расчет не берет", - заявил Колташов.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.

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