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Слепаков нашел плюсы в похмелье

12:41
  • пятница
  • 21 августа 2020

Юморист поделился жизненными наблюдениями

Семен Слепаков заявил, что в таком неприятном состоянии как похмелье есть свои плюсы. Шоумен рассказал, что недавно обнаружил положительную сторону плохого самочувствия на утро после употребления алкоголя.
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Слепаков поделился, что каждое утро первым делом заходит в соцсети, а спустя несколько минут в Интернет-пространстве ощущает себя "отупевшим".

"После этого я встаю и очень тупой иду жить, но это отупение со мной происходит. Потом я говорю себе, что срочно должен открыть книжку, читаю роман 20 минут перед сном и резко обратно умнею, спокойно засыпаю", - признался артист в интервью Forbes.

Артист признался, что в состоянии похмелья не пользуется социальными сетями, в чем видит большой плюс. "Недавно у меня было похмелье, я в конце дня понял, что ни разу не заглянул в социальные сети. Мне было так плохо, что я забыл, что они есть", - заявил юморист.

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