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Киркоров показал свой экстремальный отдых в Греции

12:23
  • пятница
  • 21 августа 2020

Поп-король веселится на полную катушку

Певец Филипп Киркоров вместе с детьми отдыхает на греческом курорте Элунда. Он купается в море, играет в гольф и теннис, а также осваивает флайборд - экстремальный вид спорта с использованием доски, которая поднимает человека над водой за счет реактивной силы водного потока. 

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Киркоров опубликовал в Instagram забавное видео, где он впервые использует "летающую доску". Поп-король много раз падает, пытаясь удержать равновесие. Несколько раз ему все же удается воспарить над водами лазурного моря. 

"Пятница - она такая... Непредсказуемая, опасная, шальная и всегда на кураже! Проведите пятницу также безудержно! И будет вам счастье!" - подписал эти кадры Филипп Киркоров. 

- Браво! Вы молодец! Так держать! - пишут в комментариях. 

- Какой позитив. Филипп, вы молодчина. 

- Настоящий отдых, и ура всем Вашим смелым экспериментам. 

- Трусишки зачетные. 

- Вы король во всем. 

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