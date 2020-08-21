Киркоров показал свой экстремальный отдых в Греции

Поп-король веселится на полную катушку

Певец Филипп Киркоров вместе с детьми отдыхает на греческом курорте Элунда. Он купается в море, играет в гольф и теннис, а также осваивает флайборд - экстремальный вид спорта с использованием доски, которая поднимает человека над водой за счет реактивной силы водного потока.

Киркоров опубликовал в Instagram забавное видео, где он впервые использует "летающую доску". Поп-король много раз падает, пытаясь удержать равновесие. Несколько раз ему все же удается воспарить над водами лазурного моря.

"Пятница - она такая... Непредсказуемая, опасная, шальная и всегда на кураже! Проведите пятницу также безудержно! И будет вам счастье!" - подписал эти кадры Филипп Киркоров.

- Браво! Вы молодец! Так держать! - пишут в комментариях.

- Какой позитив. Филипп, вы молодчина.

- Настоящий отдых, и ура всем Вашим смелым экспериментам.

- Трусишки зачетные.

- Вы король во всем.

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