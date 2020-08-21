Мишустин разрешил россиянам регистрировать автомобили в МФЦ

Услуга будет доступна в центрах с необходимой инфраструктурой

Россияне смогут регистрировать автомобили в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В опубликованном на сайте кабмина документе отмечается, что услугой можно будет воспользоваться в МФЦ, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.

"Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ, они же выдадут готовые документы", - рассказали в правительстве.

Подчеркивается, что процедура регистрации благодаря принятому постановлению упростится. Это не только расширит спектр предоставляемых МФЦ услуг, но и существенно сэкономит время владельцам транспортных средств.

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