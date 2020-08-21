Зеленский предрек коллапс системы здравоохранения Украины

Государство не справляется с возрастающей нагрузкой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну в скором времени может ожидать коллапс медицинской системы, с которым государство не сможет справиться. Это произойдет в том случае, если и дальше будет увеличиваться количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки на Украине коронавирусом заболело 2106 человек, умерло 23 пациента.

"Мы уже на этой волне более двух тысяч, она очень опасная… Мы же не можем […] сделать только инфекционные больницы и поставить там кровати и делать переоборудование всех больниц. Поэтому увеличение количества заразившихся для нас просто остановит полностью медицину и государство не сможет ничего сделать", - предупредил Зеленский.

Он призвал граждан страны внимательнее относиться к своему здоровью, соблюдать меры профилактики и не пренебрегать защитными масками в местах большого скопления людей.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начались в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 22,4 миллионов человек, 788 тысяч из них скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"