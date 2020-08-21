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Александр Серов отчаялся встретить свою любовь

12:53
  • пятница
  • 21 августа 2020

Возраст дает о себе знать

66-летний певец Александр Серов заявил, что уже никогда не сможет, да и не захочет завязать романтические отношения. 

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"Я так и не нашел свою женщину и уже не найду, как бы я ни вертелся. Слишком все перегорело у меня внутри", - сказал народный артист России. 

По его словам, возраст дает о себе знать. Серов начал чаще задумываться о вечном, стал более религиозным, ему хочется творить добро и помогать людям. "Вот моя позиция одинокого человека", - отметил артист в программе "Судьба человека". 

Александр Серов гордится тем, что у него была только одна жена - мастер спорта по акробатической гимнастике Елена Стебенева. Они прожили вместе 19 лет. Сейчас экс-супруги не общаются, хотя у них есть общая дочь. 

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