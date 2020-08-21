Турция предоставила статус мечети древнему христианскому монастырю

Монастырь Хора - памятник всемирного наследия ЮНЕСКО

Монастырь Хора с византийской церковью Христа Спасителя в Полях стал мечетью. О предоставлении памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО в Стамбуле нового статуса объявило правительство Турции.

"В пятницу утром было опубликовано правительственное постановление, с помощью которого немедленно будет реализовано решение, принятое в 2019 году, и будут скрыты уникальные по красоте мозаики, как это произошло в случае с собором Святой Софии", - сообщило греческое радио и телевидение ERT, которое ссылается на публикацию в турецкой правительственной газете.

Построенный в 534 году монастырь Хора в Стамбуле (Константинополе, как его продолжают называть в Греции) известен уникальными фресками и мозаиками византийского периода. Здание было преобразовано в мечеть после завоевания столицы Византийской империитурками-османами в 1453 году. Однако в 1945 году он был преобразован в музей Карие. Турецкие власти в 2019 году решили вернуть ему статус мечети, назвав действия властей в 1945 году незаконными. Ранее Анкара предоставила статус мечети собору Святой Софии.

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