Пашаев объяснил, почему Ефремов отказался от признания вины

Изначально актер взял на себя ответственность за смертельное ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил путанные показания своего подзащитного. Юрист подчеркнул, что на допросе после аварии актер признал свою вину, потому что был пьян и почти ничего не осознавал.

"Во время допроса после ДТП Ефремов признал вину, потому что много выпил. Он после приема 300 грамм отключается, вообще ничего не помнит", - заявил Пашаев во время судебного заседания. Он также обратился к суду с просьбой заслушать показания эксперта об алкоголизме Ефремова. Специалист обнаружил у артиста "органическое расстройство личности" в связи с "синдромом зависимости от алкоголя".

Сам Ефремов также не остался в стороне и обозначил свою позицию, передает РИА Новости. "Вы отказали дважды психиатрам, которые смотрели меня. Я думаю, для суда правильно бы было обратиться в Институт Сербского. Это первое. И второе, я когда еще 9-го числа начал смотреть новости, понял позицию - что сказать, Бог вам всем судья", - заявил актер, намекая на общественное порицание.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП.

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