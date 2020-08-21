Ефремов извинился за несдержанность в суде

Суд в пятницу может допросить актера

В Пресненском суде Москвы в пятницу продолжается рассмотрение дела Михаила Ефремова. Второй ключевой свидетель, который должен был подтвердить невиновность подсудимого, собирался выступить по видеосвязи, но сделать этого в итоге не смог. После чего адвокат актера обвинил судью в предвзятости. Впрочем, на этом аргументы в пользу Ефремова у защиты не закончились.

Этот судебный процесс юристы и журналисты называют самым необычным за этот год. В пятницу начиналось всё довольно привычно. Михаила Ефремова привезли в суд вовремя, передает "ТВ Центр". А вот его адвокат снова опоздал.

Напомним, что вчера Эльман Пашаев представил своего секретного свидетеля. Александр Кобец из Иваново, который в вечер аварии оказался в столице и заявил, что видел на месте водителя совсем не Ефремова, а другого известного человека. Правда, кого - так и не вспомнил.

В пятницу предполагалось допросить ещё одного тайного свидетеля, который сейчас находится недалеко от Анапы. Суд просил немедленно доставить его для дачи показаний. Как предполагают журналисты, это друг того главного свидетеля защиты. С ними он тогда прогуливался по Садовому кольцу. Вот только Эльман Пашаев просит ещё один день, чтобы подготовиться к его допросу. По словам адвоката, свидетель боится идти в суд. Пришлось уговаривать его всю ночь.

Также Пашаев заявил, что в действиях судьи почувствовал предвзятость. По его мнению, суд превратился в "гонку", а судья, как может, ускоряет процесс. И попросил отвод судьи. Впрочем, адвокаты пострадавших и обвинение не поддержали предложение Пашаева. Елена Абрамова продолжит слушать дело Ефремова.

К слову, сам актёр сегодня извинился перед родственниками погибшего Захарова за то, что не сдерживался и отпускал колкости в их адрес. Такое поведение его адвокаты объясняют вполне медицинскими показаниями - Ефремову провели экспертизу и выявили так называемое органическое расстройство личности и синдром зависимости от алкоголя. Отсюда вспыльчивость и нервозность.

Есть вероятность, что сегодня суд всё-таки допросит Михаила Ефремова, услышит его версию произошедшего. Именно версию, так как актёр не раз заявлял, что в тот вечер, когда произошло ДТП, он был настолько пьян, что ничего не помнит. И вот сегодня Ефремов попросил суд отправить его в институт имени Сербского. Там, якобы, умеют восстановить память.

С каждым заседанием группа поддержки Михаила Ефремова только растёт. То ли это всенародная любовь, то ли людей так привлекает шоу, которое устраивают в суде адвокаты.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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