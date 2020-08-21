Лидер №2: зачем Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре

В стране сейчас непростая экономическая ситуация

Лидер номер два. Глава КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре. Об этом накануне сообщило южнокорейское информагентство. Ким Ё Чжон уже сейчас играет важную роль в государственной политике. Новые компетенции получили и несколько чиновников. С чем связан переход власти?

Пленум Центрального комитета Трудовой партии Кореи начинается и завершается овациями. В таких случаях предписано демонстрировать радость. Но озвученные по итогам собрания выводы неутешительны и тревожны. Пятилетний план по развитию экономики и улучшению уровня жизни населения в социалистическом государстве близок к провалу, передает "ТВ Центр".

Причинами называются "жёсткая внешняя и внутренняя ситуация" и "неожиданные вызовы". Первым из них стала пандемия коронавируса. Официально в КНДР заболевших по-прежнему нет, но приграничный город Кэсон изолирован полностью. В стране действуют ограничения, которые не способствуют развитию экономики, и без того страдающей от международной изоляции и санкций.

Довершают список неприятностей разрушительные наводнения. За последний сезон дождей разрушены десятки тысяч зданий, затоплены тысячи гектаров сельхозугодий. А по информации американских экспертов, большая вода серьёзно угрожает объектам крупнейшего в стране ядерного комплекса. Южнокорейская разведка сообщает: на фоне неудач товарищ Ким Чен Ын всё чаще погружается в депрессию. Ещё в апреле он 20 дней не появлялся на публике – ходили слухи о болезни и даже смерти 37-летнего лидера. Новую версию добытых пхеньянских тайн в Сеуле обнародовали сегодня.

Претендующая на сенсацию новость – пока ещё просто слухи. О том, что немалую часть полномочий Ким Чен Ын уже передал сестре. Ким Ё Чжон стала появляться перед камерами в 2010 году. Не занимая руководящих постов, в 2014-м она управляла страной, пока брат находился на месячном лечении.

В 2018-м представляла КНДР на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. И сопровождала Ким Чен Ына в Сингапур на встречу с президентом Трампом. По неофициальным, разумеется, данным, именно Ким Ё Чжон отвечает в стране за пропаганду и организацию крупнейших мероприятий и переговоров на высшем уровне. А теперь, возможно, и не только за это.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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