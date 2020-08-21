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Станцию метро "Рижская" закрывают на год

15:03
  • пятница
  • 21 августа 2020

Как на ближайшие 12 месяцев изменится маршрут пассажиров?

С завтрашнего дня и на целый год для пассажиров закрывается станция метро "Рижская". Там будут менять эскалаторы, которые работали с момента открытия станции в 1958 году. Теперь установят современные подъёмники, кроме того, вестибюлю вернут исторический облик.

Сегодня последний день, когда пассажиры могут увидеть вестибюль станции метро "Рижская" в таком обветшалом состоянии. Уже в субботу станцию закроют на ремонт, передает "ТВ Центр".

Поезда будут проезжать ее без остановки. А чтобы попасть на Калужско-Рижскую линию, можно воспользоваться бесплатным маршрутом автобуса КМ, который запустят от "Рижской" до станции метро "Проспект Мира".

"Интервал движения на маршруте составит от 2 до 3 минут. На линию выйдут 10 современных низкопольных автобусов большого класса вместимости. Время проезда от "Проспекта мира" до "Рижской" составит 5-7 минут", - рассказали в "Мосгортрансе".

Помимо этого, пассажиры смогут воспользоваться обычными городскими маршрутами наземного транспорта. От станции метро "Проспект мира" до "Рижской" ходят автобусы номер М2, М9 и 903. А от "Алексеевской" до "Рижской" - автобусы 33, 85, 903, М9 и электробус Т14.

К неудобствам, которые продлятся целый год, москвичи относятся с пониманием. Саму платформу ремонтировать не будут. Отреставрируют только вестибюль. Обновят потолок, напольное покрытие, колонны. И так называемую входную группу.

Сердце эскалаторного механизма - машинный цех. Электродвигатель главного привода, который передвигает лестничное полотно. И огромная панель управления с рычагами и кнопками.

Новые эскалаторные комплексы будут также безопасней, надежней и удобней в техническом обслуживании.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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Станция метро "Рижская"
Станция метро "Рижская"
Станция метро "Рижская"
Станция метро "Рижская"
Станция метро "Рижская"
Станция метро "Рижская"
Станция метро "Рижская"
Станция метро "Рижская"
Станция метро "Рижская"
Станция метро "Рижская"
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