Депутат Мосгордумы Шереметьев отправлен под домашний арест

Возбуждено уголовное дело

В пятницу Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения депутату Мосгордумы от партии КПРФ Олегу Шереметьеву по делу о мошенничестве на 2 миллиона рублей. Он отправлен под домашний арест до 18 октября, сообщает ТАСС.

По данным следствия, депутат с ноября 2019 года по февраль 2020-го ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника суммами от 350 до 600 тысяч рублей. Деньги выплачивались якобы за выполнение особо важной и сложной работы. На самом деле эти деньги депутат присваивал себе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

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