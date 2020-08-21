Собянин утвердил механизм компенсации "сгоревших" путевок на детский отдых

Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на следующий год

За неиспользованные детские путёвки родители смогут получить сертификаты на 30 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь идёт о путёвках, которые были выданы в начале года, но из-за пандемии воспользоваться ими не удалось. Всего таких более 40 тысяч. В пятницу утром на портале госуслуг появилась возможность выбрать новые даты в сентябре или октябре.

Если же отдых решено перенести на следующий год, то с 14 сентября можно обращаться с заявлением в "Мосгортур", там же можно заменить путёвку на сертификат.

"Сертификат с номиналом 30 тысяч рублей, это скидка у туроператоров, либо у оздоровительных организаций, которые заключили договор взаимодействия с "Мосгортуром", это не перечисление денежных средств на расчетный счет родителей или заявителя, а сертификат просто для тех, у кого не состоялся отдых. Просто достаточно заявления и замена будет осуществляться автоматически", - рассказала генеральный директор "Мосгортур" Инна Голубева.

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