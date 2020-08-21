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Появилось видео пожара в магазине в Электростали

15:09
  • пятница
  • 21 августа 2020

Возгорание ликвидировано

В подмосковной Электростали сгорела продовольственная база. Площадь пожара составила почти две с половиной тысячи квадратных метров, главное здание фактически уничтожено.

Сейчас огонь уже ликвидирован, идет проливка помещений. Обошлось без жертв - рынок загорелся рано утром, когда магазины еще не работали.

Как сообщают в МЧС, источник был на первом этаже, но пламя быстро распространилось по всей крыше. В итоге пожару присвоили второй ранг сложности. В тушении участвовали почти 40 человек и 11 единиц техники. Теперь специалистам предстоит установить причину ЧП, а владельцам торговых точек - подсчитать ущерб, передает "ТВ Центр".

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