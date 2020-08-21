Московские врачи провели сложную операцию на голени

У пациента не срастался перелом

Врачи 17-й городской больницы провели сложную многоэтапную операцию на голени. Несколько лет назад мужчина серьёзно повредил ногу в аварии и перелом не сросся до сих пор, несмотря на все проведённые ранее процедуры. Чтобы помочь пациенту, хирурги решили установить новый фиксатор прямо в костной ткани.

Из голени пациента хирурги извлекают обломки металлической пластины - это часть сложной и многоэтапной операции. Еще четыре года назад мужчина попал в серьезную аварию на мотоцикле и перелом голени не срастается до сих пор.

Александр Каратаев был на мотоцикле, когда в него на скорости въехала машина. Больше всего пострадала правая нога - от удара мужчина получил серьезные переломы бедра и голени. До операции он успел об этом рассказать.

"Меня выкинуло на дорогу. Я поднялся, посмотрел: был разрыв артерии. Нога была в ужасном состоянии. Я не отключился, сам себе накладывал жгут, перетягивал ногу. Повезло, что мимо проезжала скорая, сразу отвезли на операцию. Около 9 часов мне собирали ногу - бедро, колено, голень вся разобрана.

Бедро и колено зажили, а вот с голенью начались проблемы. Кости не срастались, из-за отсутствия нагрузки появились осложнения, приходилось терпеть постоянные боли. Нога укоротилась на несколько сантиметров, во время реабилитации после первых операций Александр ходил с тростью, возможно, это стало косвенной причиной поломки фиксаторов в ноге.

"Совершенно случайно оступился, трость провалилась в ямку, машинально перенес нагрузку на больную ногу, чтобы удержаться, произошел повторный перелом. Следующая пластина сломалась в ноябре прошлого года. По такой же причине - костыль поехал на льду", - рассказывает мужчина.

На этот раз травматологи 17-й горбольницы установят более современный фиксатор, который вводится в мозговую костную ткань. Сложность этой операции в том, что канал полностью зарос костью, поэтому хирургам приходится делать новый.

"Длительность операции - два-два с половиной часа. Планируем убрать сломанный фиксатор, заменить его на интрамедуллярный фиксатор с рассверливанием, с костной пластикой. Надеемся на хороший результат", - говорит завотделением травматологии ГКБ №17 ДЗМ Сергей Новиков.

На днях Александра уже выписали из больницы. Но скоро ему придется сюда вернуться, предстоит второй этап - удлинение кости на три сантиметра. Ноги мужчины станут одинаковыми, и тогда по ступеням больницы он спустится самостоятельно.

Наталья Тарасова, Евгений Рыбин, Марина Шишлакова. "ТВ Центр".

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