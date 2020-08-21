Театр кукол имени Сергея Образцова открывает юбилейный сезон

Для зрителей приготовиил 4 премьеры

Московский театр кукол имени Сергея Образцова открывает свой юбилейный - 90-й сезон. По традиции 1 сентября зрителей встретят легендарным "Необыкновенным концертом", передает "ТВ Центр".

Накануне труппа собралась впервые после карантина. В зале актеров встречали их коллеги по цеху - куклы. Главной темой вечера стали, конечно, премьеры. В этом театральном году юных зрителей ждет сразу четыре новых спектакля.

Две постановки - "Звезда по пути в Вифлеем" и "Маленький принц" - представят уже осенью. Также готовится поучительная сказка "Гадкий утенок". А в марте на большой сцене покажут "Чиполлино".

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