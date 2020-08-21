ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Театр кукол имени Сергея Образцова открывает юбилейный сезон

15:12
  • пятница
  • 21 августа 2020

Для зрителей приготовиил 4 премьеры

Московский театр кукол имени Сергея Образцова открывает свой юбилейный - 90-й сезон. По традиции 1 сентября зрителей встретят легендарным "Необыкновенным концертом", передает "ТВ Центр".

Накануне труппа собралась впервые после карантина. В зале актеров встречали их коллеги по цеху - куклы. Главной темой вечера стали, конечно, премьеры. В этом театральном году юных зрителей ждет сразу четыре новых спектакля.

Две постановки - "Звезда по пути в Вифлеем" и "Маленький принц" - представят уже осенью. Также готовится поучительная сказка "Гадкий утенок". А в марте на большой сцене покажут "Чиполлино".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Театр кукол имени Сергея Образцова
Театр кукол имени Сергея Образцова
Театр кукол имени Сергея Образцова
Театр кукол имени Сергея Образцова
Театр кукол имени Сергея Образцова
Театр кукол имени Сергея Образцова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.