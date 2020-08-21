Джаз, гладиолусы и экспериментальное кино: куда пойти в выходные в Москве

Для любителей бега тоже есть сюрприз

Что ждёт москвичей в ближайшие дни? В "Гараже" ставят смелые эксперименты, на этот раз - в видеоформате. В Аптекарском огороде расскажут, почему наши предки ели гладиолусы. А в Горках Ленинских исполнят джаз.

Тёплый август дарит страстный джаз. Игорь Бутман сотоварищи приглашают в Горки Ленинские. Именно там в выходные пройдёт один из лучших в России опен-эйров – "Джазовые сезоны".

Программа насыщенная. Несмотря на пандемию, фестиваль по-прежнему – международный. Музыканты из Бразилии, Доминиканы, Кубы и США – нет, не приехали. Они просто не уехали из России – перед тем, как закрыли границу.

"Так что были сложности, но было и то, что мы называем "Повезло!", что так всё случилось. Надеемся, что всем понравится разнообразная и интересная программа", - отметил Игорь Бутман.

На той же – джазовой волне – сейчас живёт и "Аптекарский огород". В Ботаническом саду МГУ - импровизации на тему гладиолусов. Эти цветы не дают людям покоя уже третье тысячелетие. Правда, в третьем веке до нашей эры их не рассматривали, а ели. Уж больно луковицы вкусные. Через 400 лет воины носили их на груди как обереги. "Гладиус" с латинского – меч. На него похожи лепестки растения. Когда от гладиаторов гладиолусы перекочевали к селекционерам, началось самое интересное. Прямо-таки гонка за красотой. В "Аптекарском огороде" – самый последний отчёт. О проделанной работе.

"Все эти гибриды представлены в единичном экземпляре. Больше нигде вы их не увидите", - рассказал председатель Московского клуба гладиолусоводов Василий Задворный.

Редкие сочетания оттенков - с каймой, переливами, даже контрастными пятнами! А форма какая! Гофрированная, с бахромой. Вот уж действительно – природа отдыхает, гладиолусоводы работают.

А это уже смелый эксперимент на большом экране. В летнем кинотеатре музея "Гараж" можно увидеть всю конкурсную программу международного фестиваля экспериментального кино. 29 короткометражек из двух десятков стран.

Фильмы неоднозначные, режиссёры – смелые. Балансируют на стыке всех возможных практик. Так что детей лучше оставить дома. Зато сколько потом будет пищи для ума. Имена победителей назовут 25 августа, здесь же. Можно будет сравнить свои ощущения с мнением жюри. А если уж совсем не понравится, просто бежать! Да не куда глаза глядят, а по заранее проложенному маршруту.

Завтра всех желающих ждёт незабываемый бег в летнюю ночь. Самый необычный старт сезона вполне может стать и самым эмоциональным. Поскольку 10-километровый маршрут проходит по самым красивым набережным столицы – Лужнецкой и Фрунзенской. Вдоль величественных мостов, мимо мерцающей в свете фонарей Москвы-реки. Причем финиш будет там же, где и старт – в Лужниках. Заблудиться невозможно.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"