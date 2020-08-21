Зеленский решил массово производить вакцину от коронавируса

Разработать свой препарат Украина не может

Украина готова наладить производство вакцин от коронавируса – если ей удастся договориться со странами, где они созданы. Разработать украинский препарат пока не представляется возможным, признал президент Незалежной Владимир Зеленский.

"Технически у нас никакие вакцины не могли делать... Не было никаких лабораторий для производства вакцин. Сейчас у нас уже есть несколько предприятий, которые готовы производить массово. И мы разговариваем уже с некоторыми странами", - заявил Зеленский во время поездки в Николаевскую область.

С какими именно государствами идут переговоры по поводу вакцин, украинский лидер не уточнил. Однако обрисовал радужные перспективы: по словам Зеленского, на Украине планируют создать научный центр, который займется и разработкой таких препаратов. Правительство уже собирает лучших ученых, которые будут в нем работать, приводит слова украинского президента ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"