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В Германии надеются на диалог Лукашенко с белорусской оппозицией

13:39
  • пятница
  • 21 августа 2020

Позицию ФРГ обозначил глава МИД Хайко Маас

В Германии выразили надежду, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко согласится пойти на диалог с оппозицией. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

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Глава МИД Германии предположил, что ОБСЕ вместе с Кремлем смогут оказать содействие в урегулировании конфликта в Белоруссии. Также Маас отметил, что санкции Евросоюза в отношении белорусских властей нужно воспринимать как "четкий сигнал" о необходимости диалога. В заключении министр добавил, что в ФРГ рассчитывают, что диалог Лукашенко с оппозицией состоится, передает РИА Новости.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.

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