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"Бусинка моя сладкая": Королева и Тарзан обменялись нежностями в Сети

13:43
  • пятница
  • 21 августа 2020

Шоумен показал архивное видео

Певица Наташа Королева и стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, поженились в 2003 году. 21 августа они отмечают 17 лет совместной жизни. 
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Королева опубликовала в Instagram картинку, на которой они с мужем изображены с розовыми кошачьими ушами. "Любимый, с 17-летием нас!" - написала заслуженная артистка России. 

Тарзан не заставил себя ждать с ответом. "Бусинка моя сладкая! Love you!" - написал он в комментариях.

Стриптизер опубликовал архивное видео, сделанное на церемонии регистрации их брака. По словам шоумена, это было как вчера. "Любимый, спасибо за все эти годы счастья!" - прокомментировала его пост Наташа Королева. В ответ он забросал ее эмодзи в виде поцелуев. 

Напомним, что Наташа Королева и Сергей Глушко воспитывают сына Архипа, который учится на востоковеда в Высшей школе экономики, но мечтает пойти по стопам матери. 

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