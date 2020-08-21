Назван основной диагноз Навального

К обмороку могло привести понижение сахара в крови

Стал известен основной диагноз Алексея Навального. Это нарушение обмена веществ. О диагнозе оппозиционера сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области со ссылкой на главврача больницы скорой помощи Александра Мураховского.

Он уточнил, что речь идет о нарушении углеводного баланса. Оно могло произойти из-за резкого понижения сахара в крови во время полета, пишет РИА Новости.

По словам Мураховского, пока транспортировать Навального в другую больницу нельзя. Его состояние оценивается как нестабильно тяжелое. При взлете самолета существует риск гемодинамических нарушений и судорожного синдрома.

"Поэтому консилиум принял решение, что рисковать нельзя. Хотя общее состояние незначительно улучшилось", - сказал врач.

Ранее заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко сообщил, что диагноз Навальному уже поставлен. Он отверг версию об отравлении оппозиционера, сообщив, что в анализах следов ядов не обнаружено.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, и оппозиционера госпитализировали. Он находится в коме на аппарате ИВЛ.

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