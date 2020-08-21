Пестовское водохранилище очистили от топлива после ЧП с яхтой

Причина инцидента устанавливается

Пестовское водохранилище полностью очищено от топлива, которое попало в воду после ЧП с яхтой. Все произошло в ночь на четверг в районе деревни Тишково Пушкинского округа.

На пришвартованной к пирсу яхте прогремел взрыв, после чего судно загорелось. Несмотря на усилия подоспевших спасателей, плавсредство почти полностью оказалось уничтожено огнем и частично затонуло.

В результате происшествия пострадал один человек. С ожогами он доставлен в больницу. Что стало причиной взрыва, сейчас выясняется.

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