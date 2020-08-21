Эксперты объяснили, почему людей тянет на мистику

Для разрешения своих проблем люди часто обращаются к экстрасенсам

Многие россияне в моменты душевных терзаний ищут утешение в мистике и эзотерике. Кто-то спешит в церковь, а кто-то надеется на помощь от гадалок и экстрасенсов. Тягу русских людей к неизведанному объяснил парапсихолог Сергей Ланг.

Он отметил, что хоть количество мошенников велико, но и настоящего специалиста в области "магии" найти не сложно.

"У мошенников цели простые: быстро обобрать 5-7 человек, взять с них какие-то суммы и испариться. Специалисты, которые работают годами, десятилетиями, дорожат репутацией, поэтому всегда востребованы", - заявил Ланг. Он добавил, что иногда ритуалы и обряды не работают, ведь промахи встречаются во всех профессиях.

Филолог, фольклорист и социальный антрополог Никита Петров добавил, что люди особенно увлекаются сверхъестественным, когда сталкиваются с жизненными трудностями, передает Радио Sputnik.

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