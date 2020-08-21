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Лукашенко назвал организаторов протестов в Белоруссии

14:04
  • пятница
  • 21 августа 2020

Цель, по словам президента Белоруссии – рассорить Минск с Москвой

Александр Лукашенко обвинил Вашингтон в организации протестов в Белоруссии. Досталось и странам Европы, которые, по словам белорусского лидера, подыгрывают Соединенным Штатам. Цель у Запада, по словам Лукашенко, одна – рассорить  Минск с Москвой.
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"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Как заявил президент Белоруссии во время общения с работниками агрокомбината "Дзержинский", планируют и направляют протесты из США, а страны Европы действуют по их указке. По данным Лукашенко, под Варшавой создан специальный центр, который и разрабатывает планы против Минска.

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