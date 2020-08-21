Депутату МГД Шереметьеву грозит до 10 лет по делу о мошенничестве

Предположительно, он выписывал премии помощнику, но деньги присваивал себе

Пресненский районный суд столицы арестовал депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

В отношении Шереметьева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Депутату грозит до 10 лет лишения свободы, пишет РИА Новости.

По данным следствия, с ноября 2019 по февраль 2020 года Олег Шереметьев ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей. Деньги он присваивал себе. Ущерб от действия Шереметьва оценивается в более чем 2 миллиона рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"