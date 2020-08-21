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Депутату МГД Шереметьеву грозит до 10 лет по делу о мошенничестве

13:57
  • пятница
  • 21 августа 2020

Предположительно, он выписывал премии помощнику, но деньги присваивал себе

Пресненский районный суд столицы арестовал депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

В отношении Шереметьева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Депутату грозит до 10 лет лишения свободы, пишет РИА Новости.

По данным следствия, с ноября 2019 по февраль 2020 года Олег Шереметьев ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей. Деньги он присваивал себе. Ущерб от действия Шереметьва оценивается в более чем 2 миллиона рублей.

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